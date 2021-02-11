Вчені прийшли до висновку. що дві маски краще захищають від інфекцій / фото REUTERS
У Норвегії можуть рекомендувати носити по дві маски одночасно, щоб поліпшити захист від інфікування.
Про це повідомляє NRK.
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"Американське дослідження показує, що дві маски можуть забезпечити більшу безпеку від зараження коронавірусною інфекцією. Норвезька влада у сфері охорони здоров'я розглядає можливість введення такої рекомендації", - йдеться в повідомленні.
За даними видання, тепер влада Норвегії розглядає можливість ввести рекомендацію щодо носіння двох масок одночасно.
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