Нове дослідження показало, що носіння двох масок зменшує ризик інфікування.

У Норвегії можуть рекомендувати носити по дві маски одночасно, щоб поліпшити захист від інфікування.

Про це повідомляє NRK.

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"Американське дослідження показує, що дві маски можуть забезпечити більшу безпеку від зараження коронавірусною інфекцією. Норвезька влада у сфері охорони здоров'я розглядає можливість введення такої рекомендації", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, тепер влада Норвегії розглядає можливість ввести рекомендацію щодо носіння двох масок одночасно.

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Переклад: Катерина Лиманська