У COVID-відділенні лікарі отримують приблизно 30 тис. грн з усіма добавками.

В Україні лікарі, які працюють у ковід-лікарнях, отримають приблизно 30 тис. грн. Їм доводиться цілодобово бути або на телефоні, або в медзакладі.

Читайте такожШмигаль назвавши джерела фінансування потреб медицини для боротьби з COVID-19Про це розповів головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко в шоу "Право на владу".

"У covid-відділенні - десь 30 тис. грн з усіма добавками. Іноді 35 тис., якщо є категорії. Це заробітна плата людини, яка має досвід, який кожен день рятує найважчих пацієнтів. Вони, по суті, знаходяться цілодобово або на телефоні, або у відділенні. І це дуже мало для того, щоб працювати в таких важких підрозділах", - зазначив Риженко.

За його словами, інші лікарі отримують втричі менше.

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Автор: Ірина Погоріла