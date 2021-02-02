Рада ЄС запровадила темно-червоні зони COVID-19.
Про це йдеться у заяві на сайті Ради, повідомляє "Європейська правда".
Як повідомляється, новий колір додається до існуючих категорій зеленого, оранжевого, червоного та сірого на щотижневій карті, яку публікує Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності.
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Цей колір застосовуватиметься в районах, де вірус циркулює на дуже високому рівні, в тому числі інші інфекційні штами, що викликають занепокоєння. Він застосовуватиметься до районів, де сукупний 14-денний рівень повідомлень про випадки COVID-19 становить 500 або більше на 100000 осіб.
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З ростом числа інфекцій і поширенням нових штамів вірусу більша частина блоку вже в "червоній зоні", тому нові "темно-червоні зони" допоможуть виділити зони з дуже високим ризиком.
Держави-члени повинні перешкоджати всім несуттєвим подорожам до червоних та темно-червоних районів, водночас намагаючись уникнути перешкод для основних подорожей.
Вони також мають вимагати від осіб, які подорожують із району, класифікованого як темно-червоний, пройти тест на зараження COVID-19 до прибуття і пройти карантин/самоізоляцію.
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