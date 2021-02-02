Новий колір застосовуватиметься до районів, де сукупний 14-денний рівень повідомлень про випадки COVID-19 становить 500 або більше на 100000 осіб.

Рада ЄС запровадила темно-червоні зони COVID-19.

Про це йдеться у заяві на сайті Ради, повідомляє "Європейська правда".

Як повідомляється, новий колір додається до існуючих категорій зеленого, оранжевого, червоного та сірого на щотижневій карті, яку публікує Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності.

Читайте такожУ НАН дали новий прогноз щодо пандемії COVID-19 в Україні

Цей колір застосовуватиметься в районах, де вірус циркулює на дуже високому рівні, в тому числі інші інфекційні штами, що викликають занепокоєння. Він застосовуватиметься до районів, де сукупний 14-денний рівень повідомлень про випадки COVID-19 становить 500 або більше на 100000 осіб.

Коронавірус: важливо знати кожному

З ростом числа інфекцій і поширенням нових штамів вірусу більша частина блоку вже в "червоній зоні", тому нові "темно-червоні зони" допоможуть виділити зони з дуже високим ризиком.

Держави-члени повинні перешкоджати всім несуттєвим подорожам до червоних та темно-червоних районів, водночас намагаючись уникнути перешкод для основних подорожей.

Вони також мають вимагати від осіб, які подорожують із району, класифікованого як темно-червоний, пройти тест на зараження COVID-19 до прибуття і пройти карантин/самоізоляцію.

Коронавірус в Україні та світі: останні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН