Відомий український лікар Євген Комаровський розповів, навіщо померлих від коронавірусу людей ховають у закритих трунах.
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"Похорони людини з коронавірусною інфекцією небезпечні тільки тим, що родичі, які товпляться біля труни, порушують соціальну дистанцію", – сказав він.
За словами Комаровського, сам померлий нікого заразити не може.
"Те що тіла померлих, не дають з ними прощатися, їх ховають у закритих трунах, говорить про те, що держава не проводить роз'яснювальну роботу з населенням. Треба дотримуватися протиепідемічні правила в процесі похорону: маски, соціальне дистанціювання. Але сам факт похорону, ваше перебування поруч з померлим, не несе ніякого додаткового ризику", - додав доктор.
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