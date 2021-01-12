В ЄС вже зареєстровані вакцини від BioNTech / Pfizer і Moderna, підписані контракти з виробниками AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, CureVac.

Європейська комісія завершила попередні перемовини з розробником ще однієї потенційної вакцини від коронавірусу - компанією Valneva.

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Як повідомляється на сайті Єврокомісії, потенційний контракт з Valneva може передбачати поставку країнам ЄС в цілому 30 мільйонів доз вакцини, а в подальшому може бути закуплено ще 30 мільйонів.

Ці переговори доповнюють широке» "вакцинне портфоліо" Євросоюзу. В ЄС вже зареєстровані вакцини від BioNTech/Pfizer і Moderna, підписані контракти з виробниками AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, CureVac, завершені попередні переговори з Novavax.

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

27 грудня 2020 року в країнах Євросоюзу почалася кампанія з вакцинації від коронавірусу.

21 грудня в ЄС схвалили використання вакцини від компаній Pfizer і BionTech. Євросоюз хоче отримати від цих розробників до 300 млн доз препарату.

Всього Євросоюз уклав угоди з шістьма розробниками перспективних вакцин і планує закупити до 2 млрд доз.

6 січня Єврокомісія затвердила застосування ще однієї вакцини - американської компанії Moderna.

При цьому Єврокомісія відмовляється розкрити деталі угод з виробниками вакцин від коронавірусу.

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Автор: Дмитро Захаров