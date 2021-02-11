Зокрема, розглядається варіант забезпечення України вакцинами через механізм розподілу вакцин на рівні Європейського Союзу.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляє, що вивчаються шляхи надання Україні вакцин від COVID-19 через країни-члени ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав у Брюсселі на спільній прес-конференції з комісаром ЄС з питань європейської політики сусідства і розширення Олівером Варгеї і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем за підсумками засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

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Високий представник ЄС наголосив на солідарності Євросоюзу з українським народом під час пандемії коронавірусу. "Ми вже допомагаємо Україні отримати доступ до вакцин через глобальну ініціативу COVAX і вивчаємо шляхи для подальшої підтримки України за допомогою механізму розподілу вакцин на рівні Європейського Союзу", - сказав Боррель.

Його слова підтвердив і єврокомісар Варгеї. "Ми також вивчаємо інші шляхи, як допомогти Україні отримати ще більше вакцин в рамках механізму розподілу вакцин, який ми започатковуємо разом з нашими країнами-членами", - сказав Варгеї.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

10 лютого стало відомо, що Європейська комісія надає допомогу Польщі у питанні перепродажу Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

Європейський Союз та Всесвітня організація охорони здоров'я допоможуть Україні провести вакцинацію населення проти коронавірусної інфекції. Євросоюз виділяє 40 млн євро на підтримку країн ініціативи "Східне партнерство" з метою впровадження та моніторингу розгортання вакцинації від COVID-19.

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Автор: Віталій Саєнко