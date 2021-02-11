Віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляє, що вивчаються шляхи надання Україні вакцин від COVID-19 через країни-члени ЄС.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав у Брюсселі на спільній прес-конференції з комісаром ЄС з питань європейської політики сусідства і розширення Олівером Варгеї і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем за підсумками засідання Ради асоціації Україна-ЄС.
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Високий представник ЄС наголосив на солідарності Євросоюзу з українським народом під час пандемії коронавірусу. "Ми вже допомагаємо Україні отримати доступ до вакцин через глобальну ініціативу COVAX і вивчаємо шляхи для подальшої підтримки України за допомогою механізму розподілу вакцин на рівні Європейського Союзу", - сказав Боррель.
Його слова підтвердив і єврокомісар Варгеї. "Ми також вивчаємо інші шляхи, як допомогти Україні отримати ще більше вакцин в рамках механізму розподілу вакцин, який ми започатковуємо разом з нашими країнами-членами", - сказав Варгеї.
Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо
- Вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого.
- 30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.
- 30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.
- Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.
- 5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.
- 10 лютого стало відомо, що Європейська комісія надає допомогу Польщі у питанні перепродажу Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.
- Європейський Союз та Всесвітня організація охорони здоров'я допоможуть Україні провести вакцинацію населення проти коронавірусної інфекції. Євросоюз виділяє 40 млн євро на підтримку країн ініціативи "Східне партнерство" з метою впровадження та моніторингу розгортання вакцинації від COVID-19.
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