Прем'єр Йорданії Бешир аль-Хасавне повідомив про початок невідкладного розслідування за фактом смерті пацієнтів.

Глава Міністерства охорони здоров'я Йорданії Незірі Убейдат подав у відставку після загибелі восьми хворих через відключення кисню в одній з державних лікарень країни.

Читайте такожУ МЗС розповіли про українців, які лікуються від коронавірусу або перебувають на карантині за кордономПро своє рішення міністр повідомив на прес-конференції в Аммані, повідомляє агентство Анадолу.

Глава відомства зазначив, що взяв на себе моральну відповідальність за інцидент, що стався в державній лікарні міста Ес-Салт.

Раніше про загибель восьми осіб у держлікарні повідомив офіційний йорданський телеканал «Аль-Мемлеке». У повідомленні говориться, що стан декількох пацієнтів оцінювався як критичний. Причина відключення кисню не наводиться.

Прем'єр Йорданії Бешир аль-Хасавне повідомив про початок невідкладного розслідування за фактом.

Хасавне зазначив, що розслідування пройде прозоро, винних буде покарано відповідно до закону.

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Автор: Вікторія Токарєва