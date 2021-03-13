Глава Міністерства охорони здоров'я Йорданії Незірі Убейдат подав у відставку після загибелі восьми хворих через відключення кисню в одній з державних лікарень країни.
Читайте такожУ МЗС розповіли про українців, які лікуються від коронавірусу або перебувають на карантині за кордономПро своє рішення міністр повідомив на прес-конференції в Аммані, повідомляє агентство Анадолу.
Глава відомства зазначив, що взяв на себе моральну відповідальність за інцидент, що стався в державній лікарні міста Ес-Салт.
Раніше про загибель восьми осіб у держлікарні повідомив офіційний йорданський телеканал «Аль-Мемлеке». У повідомленні говориться, що стан декількох пацієнтів оцінювався як критичний. Причина відключення кисню не наводиться.
Прем'єр Йорданії Бешир аль-Хасавне повідомив про початок невідкладного розслідування за фактом.
Хасавне зазначив, що розслідування пройде прозоро, винних буде покарано відповідно до закону.
Вас також можуть зацікавити новини
- Кисню не вистачає, біля моргів черги: ЗМІ розповіли про ситуацію з коронавірусом на Прикарпатті
- В ООН закликають українську владу покращити умови праці медичних працівників в умовах COVID-19
- Неминучий локдаун. Чому нинішня хвиля епідемії коронавірусу – не остання
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram