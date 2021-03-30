Переважна більшість виявлених випадків побічних реакцій - несерйозні.

Протягом першого місяця вакцинації від коронавірусу медики отримали лиже 689 повідомлень про побічні ефекти від вакцини Covishield.

Всього було введено майже 200 тисяч доз препарату.

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Про це йдеться у повідомленні Державного експертного центру МОЗ України. Фахівці проаналізували несприятливих подій після імунізації проти Covid-19 у період з 24лютого по 28 березня.

"Протягом першого місяця вакцинації до Центру надійшло 689 карт-повідомлень про НППІ. Відсоток виникнення НППІ після майже 200 тисяч введених доз Covishield (Ковішелд) склав 0,35 %. Переважна більшість випадків (92, 8%) – це несерйозні побічні реакції" - йдеться в повідомленні.

Серед поширених проявів:

розлади у місці введення (65,73%);

розлади з боку опорно-рухового апарату (12,98%);

неврологічні розлади (11,96%)

шлунково-кишкові розлади (3,48%)

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Автор: Дмитро Захаров