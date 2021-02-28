Найбільшу кількість щеплень наразі зроблено в Черкаській області.

Минулої доби, 27 лютого, щеплення від коронавірусу в Україні отримали 90 людей. Від початку кампанії вакцинації першу дозу вакцини отримала 3141 людина.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ.

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В суботу щеплення робили у Донецький (50 людей), Луганській (20 людей) та Херсонській (20 людей) областях.

Найбільшу кількість щеплень наразі зроблено в Черкаській області (270 людей).

Вакцинація в Україні

24 лютого в Україні почалась вакцинація від коронавірусу. Перше щеплення зробили лікарю-реаніматологу з Черкащини.

Щеплення в Україні роблять вакциною CoviShield, що розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca, але виробляється в Індії за ліцензією.

Всього до України було завезено 500 тисяч доз вакцини.

Раніше планувалося, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться препаратом виробництва компаній Pfizer/BionTech, який Україна мала отримати під час першої хвилі розподілу в рамках глобальної ініціативи COVAX. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз цієї вакцини.

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Автор: УНІАН