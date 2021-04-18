Найбільша кількість нових випадків зареєстрована у Харківській, Дніпропетровській, Київській, Одеській та Чернігівській областях.

Протягом минулої доби, 17 квітня, в Україні виявлено 10 282 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Госпіталізовано 4 274 хворих, 250 пацієнтів померли.

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Про це у ранковому зведенні повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його даними, серед нових хворих - 456 дітей та 161 медпрацівник. Водночас протягом доби 6 523 хворих одужали.

За добу здійснено 60 380 тестувань. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 590), Дніпропетровській (1 114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях.

За весь період пандемії в Україні на COVID захворіли 1 946 510 людей. 1 482 079 хворих одужали. 39 786 пацієнтів померли.

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Автор: Дмитро Захаров