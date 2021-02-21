Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській, Вінницькій, Житомирській, Чернівецькій, та Закарпатській областях.

Станом на ранок 21 лютого в Україні виявлено 1304456 випадків коронавірусної хвороби. За минулу добу зафіксовано 4489 випадків.

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Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Зокрема, за добу захворіли 323 дитини та 133 медпрацівники. Госпіталізовано 2445 інфікованих, 58 хворих померли. Водночас протягом доби 1557 хворих одужали.

За добу в Україні здійснено 27188 тестувань (зокрема методом ПЛР – 19 616, методом ІФА – 4 697, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 2 875).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (618), Вінницькій (482), Житомирській (365), Чернівецькій (320), та Закарпатській (281) областях.

За весь час пандемії в Україні зафіксовано 25 103 летальних випадків хвороби. 1146073 особи одужали.

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Автор: Дмитро Захаров