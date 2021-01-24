Станом на 24 січня в Україні зафіксовано 1191812 випадків коронавірусної інфекції. За минулу добу виявили 3915 нових випадків.
Про це у своєму Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Читайте такожУ МОЗ дали прогноз, коли в Україні ослабне пандемія коронавірусу
Зокрема, за минулу добу госпіталізовано 2079 людей. 83 хворих померли. Водночас 5407 людей одужали. Протягом доби здійснено 23081 тестування.
За весь час пандемії в Україні від коронавірусу одужали 947514 людей. Зафіксовано 21861 летальних випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (320), Івано-Франківській (292), Київській (242), м. Київ (240) та Дніпропетровській (236) областях.
Більше новин про коронавірус
- Pfizer надасть 40 мільйонів доз вакцин від коронавірусу бідним країнам
- Життя після локдауну: які карантинні обмеження діятимуть в Україні з 25 січня (інфографіка)
- Лікар пояснив, чому коронавірус в Україні відступає, а смертність не падає
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram