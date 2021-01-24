За минулу добу госпіталізовано 2079 людей.

Станом на 24 січня в Україні зафіксовано 1191812 випадків коронавірусної інфекції. За минулу добу виявили 3915 нових випадків.

Про це у своєму Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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Зокрема, за минулу добу госпіталізовано 2079 людей. 83 хворих померли. Водночас 5407 людей одужали. Протягом доби здійснено 23081 тестування.

За весь час пандемії в Україні від коронавірусу одужали 947514 людей. Зафіксовано 21861 летальних випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (320), Івано-Франківській (292), Київській (242), м. Київ (240) та Дніпропетровській (236) областях.

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Автор: Дмитро Захаров