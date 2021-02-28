Станом на ранок 28 лютого в Україні виявлено 1 347 849 випадків коронавірусної хвороби. За минулу добу підтвердилось 5833 нових випадки, зокрема захворіли 795 дітей та 146 медпрацівників.
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Про це у Facebook повідомляє міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Так, 27 лютого в Україні було госпіталізовано 3 218 осіб, 89 хворих померли. Водночас 1 702 хворих одужали.
За добу здійснено 47811 тестувань на коронавірус. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (734), Вінницькій (558), Житомирській (528), Закарпатській (423) та Чернівецькій (411) та областях.
За весь час пандемії в Україні зафіксовано 25 982 летальних випадки, водночас 1 170 023 хворих одужали.
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