За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській, Одеській, Львівській, Дніпропетровській областях та в Києві.

Станом на ранок 7 лютого в Україні виявлено 1244849 випадків коронавірусної інфекції. За добу підтвердились 3370 випадків COVID-19.

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Про це у Facebook повідомляє міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За його інформацією, протягом доби захворіли 188 дітей та 96 медпрацівників. 1869 хворих госпіталізовано, 81 людина померла. Водночас за добу 2297 хворих одужали.

За добу здійснено 19500 тестувань (зокрема методом ПЛР – 15 690, методом ІФА – 3 810).

За весь час пандемії в Україні від COVID-19 одужали 1073046 людей. 23597 хворих померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у м. Київ (197).

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Автор: Дмитро Захаров