Маску створили для того, щоб посилити захист, коли звичайну маску, яка закриває рот і ніс, потрібно знімати.

У Мексиці вчені створили маску для захисту від коронавірусу, яку треба одягати лише на ніс. Вона не замінює медичну маску, а допомагає уникнути потрапляння інфекції тоді, коли звичайну маску потрібно зняти.

Читайте такожУ Норвегії жителям можуть рекомендувати носити по дві маскиЯк повідомляє ТСН з посиланням на Lajornada, новий винахід створили співробітники мексиканського Національного політехнічного інституту і назвали Mask Eating. Фахівці пояснюють, що розробка подібної маски необхідна для посилення захисту від інфікування COVID-19, особливо коли ширяться більш заразні штами коронавірусy.

Винахід не повинен замінити звичну маску. Він може бути корисний в ті моменти повсякденного життя, коли звичайну маску використовувати неможливо, наприклад, під час їжі або на прийомі у стоматолога.

Спеціалісти пояснили, що для того, аби зробити маску ефективним бар'єром перед коронавірусом, вони взяли до уваги розмір аерозолів (менше 5 мікрон) і оцінили різні матеріали. У результаті науковці обрали матеріал для виготовлення маски, який підходить найбільше.

Вчені наразі ведуть переговори з компанією, яка незабаром почне виробництво назальних масок, щоб їх могли придбати для користування.

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Автор: Ірина Погоріла