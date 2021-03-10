У Мексиці вчені створили маску для захисту від коронавірусу, яку треба одягати лише на ніс. Вона не замінює медичну маску, а допомагає уникнути потрапляння інфекції тоді, коли звичайну маску потрібно зняти.
Читайте такожУ Норвегії жителям можуть рекомендувати носити по дві маскиЯк повідомляє ТСН з посиланням на Lajornada, новий винахід створили співробітники мексиканського Національного політехнічного інституту і назвали Mask Eating. Фахівці пояснюють, що розробка подібної маски необхідна для посилення захисту від інфікування COVID-19, особливо коли ширяться більш заразні штами коронавірусy.
Винахід не повинен замінити звичну маску. Він може бути корисний в ті моменти повсякденного життя, коли звичайну маску використовувати неможливо, наприклад, під час їжі або на прийомі у стоматолога.
Спеціалісти пояснили, що для того, аби зробити маску ефективним бар'єром перед коронавірусом, вони взяли до уваги розмір аерозолів (менше 5 мікрон) і оцінили різні матеріали. У результаті науковці обрали матеріал для виготовлення маски, який підходить найбільше.
Вчені наразі ведуть переговори з компанією, яка незабаром почне виробництво назальних масок, щоб їх могли придбати для користування.
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