Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що уряд веде прозору політику щодо закупівлі вакцин від коронавірусу.
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Таку заяву він зробив в ефірі каналу "Україна 24", коментуючи розслідування НАБУ про можливі зловживання при закупівлі китайської вакцини від коронавірусу.
"Щоб щось думати, треба розуміти, що саме вони розслідують. Я можу спиратися тільки на ті заяви, які були від правоохоронних органів. Тому у них це треба питати. Я можу тільки сказати, що ми ведемо прозору політику, і будь-які контракти, що укладаються для забезпечення України вакциною, укладаються абсолютно прозоро, транспарентно-безпосередньо з виробниками вакцин. Тому більше нічого додати щодо закупівлі вакцин, де у нас є великий попит у світі. І зрозуміло, що весь світ знаходиться в тій ситуації, коли вони купують ті вакцини, де є можливість безпосередньо домовитися з виробником", - сказав міністр.
Степанов підкреслив, що у кожного виробника вакцин є "своя ціна на свій продукт".
"Єдине, що можу вам сказати, що ті пропозиції, які надходили до МОЗ в результаті переговорів, - там ціни різняться від 5 доларів до 33,9 долара за вакцину. Щоб ви розуміли, що є різні ціни у різних виробників", - уклав він.
Розслідування НАБУ щодо вакцин: що відомо
- Напередодні стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове розслідування зловживань при закупівлі китайської вакцини від COVID-19 виробництва компанії Sinovac Biotech.
- Слідство зацікавила закупівля китайської вакцини компанії Sinovac Biotech по $ 17,85 за дозу за допомогою приватної фірми-посередника
- У НАБУ заявили, що випадок набув широкого розголосу в ЗМІ, оскільки спочатку ДП «Медичні закупівлі» почало переговори про закупівлю вакцини з орієнтовною вартістю близько $ 3 і перебувало на фінальному етапі процесу. Однак згодом міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ручному режимі зупинив цей процес і доручив почати переговори щодо закупівлі китайської вакцини у компанії Sinovac Biotech
- Зазначається, що оприлюднена ціна закупівлі 1 дози вакцини стала чи не найвищою у світі, а її «загальна ефективність» під час останнього етапу тестування в Бразилії показала лише 50,38%.
- Попередня правова кваліфікація: зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України).
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