Спостережувана летальність дорівнює приблизно 2,5% серед виявлених хворих.

Смертність третьої хвилі COVID-19 в Україні майже на 30% перевищує показник осінньої хвилі.

Про це йдеться в прогнозі Національної академії наук щодо розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період 24 березня – 6 квітня 2021 року, розміщеному на сайті академії.

«Спостережувана летальність дорівнює приблизно 2,5% серед виявлених хворих і майже на 30% перевищує показник осінньої хвилі», - наголосили науковці.

Крім того, у НАНУ зазначили, що на тлі пандемії у 2020 році відбулося зниження очікуваної тривалості життя при народженні та при досягненні 65-ти років на величину від 0,5 до 1 року, порівняно з максимумами того ж року. Зниження очікуваної тривалості життя при народженні було більшим серед жінок, а очікуваної тривалості життя при досягненні 65-ти років – серед чоловіків. Скорочення очікуваної тривалості життя у віці 65 років різко поглибилось у чоловіків, порівняно з жінками, на тлі епідемічної хвилі з піком у листопаді 2020 року.

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Також у НАНУ зауважили, що відсоток виявлення нових інфікованих за допомогою ПЛР-тестів за останні 2 тижні зріс і склав 28,6% за новими виявленнями та 34,6% за позитивними тестами.

Коронавірус в Україні: останні дані

Минулої доби в Україні зафіксовано 14 тис. 174 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 579 тис. 906 осіб, одужали – 1 млн 276 тис. 272, зареєстровано 30 тис. 773 летальних випадки.

4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в країні почалася третя хвиля коронавірусу.

У МОЗ прогнозують збільшення нових випадків COVID-19 до кінця квітня.

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Автор: Костянтин Гончаров