Голова ВР заявив, що парламент ніколи не йшов на локдаун.

Верховна Рада України має піти на самоізоляцію у зв’язку з позитивним результатом тесту на COVID-19 у депутата, який вчора був у сесійній залі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав народний депутат Нестор Шуфрич (фракція «ОПЗЖ») на засіданні парламенту.

Він зазначив, що відповідно до закону про інфекційні захворювання, а також до рішень уряду «ми зобов’язані забезпечити самоізоляцію, якщо ми були в оточені нашого колеги, який захворів на COVID-19. Сьогодні підтвердився тест, на жаль». При цьому Шуфрич зазначив, що з етичних міркувань він не називатиме прізвище народного депутата.

Депутат закликав голову ВР Дмитра Разумкова зібрати голів фракцій і визначитися щодо подальшої роботи.

У відповідь Разумков звернув увагу Шуфрича на те, що більшість членів фракції, в яку він входить, перебувають в сесійній залі без захисних масок.

При цьому Разумков наголосив: «ВР ніколи не йшла на локдаун». «Якщо у вас є бажання змінити регламент роботи ВР і перейти в режим роботи комітетів, то обов’язково можете це зробити, коли ми вийдемо з розгляду питання (йдеться про розгляд законопроекту про ринок і землі – УНІАН), яке зараз розглядається», - сказав спікер.

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Автор: Надя Пришляк