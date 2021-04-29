Очікується прибуття партії у 500 тисяч доз.

Китайська компанія Sinоvac підтвердила нову поставку вакцини від коронавірусу CoronaVac для України.

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Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, вже завтра ввечері до Києва прилетять 500 тис. доз. Всього Україна має контракт на 1,9 млн. доз препарату.

Китайська вакцина для України

30 грудня 2020 року українське підприємство "Лекхім" підписало контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac.

9 березня Міністерство охорони здоров'я ухвалило рішення про державну реєстрацію вакцини CoronaVac в Україні.

Перша партія китайської вакцини прибула до України 25 березня. Тоді було доправлено 215 тисяч доз.

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Автор: Дмитро Захаров