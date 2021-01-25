Переговори щодо закупівлі вакцини перебувають на завершальній стадії.

Президент України Володимир Зеленський дав завдання якнайшвидше представити детальну програму вакцинації проти COVID-19 в Україні. Зокрема – детальний план щеплень для кожної області.

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Як повідомляється на сайті ОП, про це глава держави сказав на традиційній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Під час наради міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про зменшення відсотка позитивних результатів тестів на COVID-19 серед усіх протестованих людей: якщо раніше цей показник в середньому був на рівні 34-35%, то нині – в межах 21%.

Зазначається, що переговори щодо закупівлі вакцини перебувають на завершальній стадії. Українська сторона позитивно оцінює результати перемовин. Очікується, що вакцинація в Україні може розпочатися з лютого. За словами міністра охорони здоров’я, на першому етапі її проводитимуть мобільні бригади.

Володимир Зеленський наголосив, що програма вакцинації в Україні має містити детальний план по кожній області.

«Треба визначити кількість вакцин, чіткі терміни вакцинації, перелік категорій населення, які мають вакцинуватися в першу чергу. Також має бути налагоджена система менеджменту та логістики вакцини, зокрема створені електронні системи запису, фіксації, місць щеплень, та розподіл поставок», – зазначив він.

Крім того, має бути проаналізована ситуація з тими, хто вже перехворів на COVID-19, щоб визначити, коли цю категорію людей потрібно вакцинувати.

Вакцина від коронавірусу для України: що відомо

В лютому-березні Україна очікує на поставки вакцини від COVID-19.

Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX становитиме 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн людей (необхідно 2 дози на особу). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров’я Степанов заявив, що МОЗ відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу.

За даними ВООЗ, зараз на стадії доклінічних випробувань перебувають 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, з них 15 - третій, останній етап.

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Автор: Дмитро Захаров