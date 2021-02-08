За словами президента, влада, обираючи між ударом по економіці та здоров’ям людей, пішла на непопулярний крок і запровадила жорсткий карантин.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рівень смертності від COVID-19 в Україні найнижчий у порівнянні з багатьма країнами Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час виступу на всеукраїнському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

«Без зайвої скромності скажу, що в питаннях протидії COVID-19 Україні дійсно є чим пишатися. Бо якщо говорити відверто – той стан медичної системи, яку ми отримали у спадок, за логікою речей не залишав жодних шансів, щоб уникнути колапсу й катастрофи», – зазначив Зеленський.

За словами президента, в Україні була зруйнована система лабораторій та вертикаль державних санітарних лікарів.

«Лаборантів, епідеміологів, інфекціоністів ми, фактично, збирали по країні в ручному режимі», – зауважив він.

Крім того, нагадав президент, медичні засоби та обладнання були дефіцитом, а полиці Державного резерву були порожніми.

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«Однак ми змогли швидко організувати поставки з інших країн, а згодом розгорнули масштабне українське виробництво. Ми підвищили заробітні плати медикам, що протидіють COVID-19, до 300 відсотків. А цього року суттєво збільшили виплати всім медичним працівникам усіх рівнів», – наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що влада, обираючи між ударом по економіці та здоров’ям людей, пішла на непопулярний крок і запровадила жорсткий карантин.

«Він виявився ефективним і дав змогу виграти дорогоцінний час», – сказав він.

Водночас Зеленський констатував, що в питання протидії COVID-19 втручалася політика.

«Різні партії, різні опозиційні лідери, місцева влада не втрачали можливості заробити дивіденди та електоральні бали. Була величезна кількість маніпуляцій, брехні, популізму й саботажу – і все це, ясна річ, аж ніяк не допомагало в подоланні вірусу», – наголосив глава держави.

Президент вважає, що результати, яких у складних обставинах і за короткий час вдалося досягти, доводять правильність та ефективність дій, які були розпочаті з першого дня протидії коронавірусу.

«Рівень смертності від COVID-19 в Україні найнижчий у порівнянні з багатьма країнами Європи. Ми довше за інших протримались і не вводили локдаун», - констатував Зеленський.

Він нагадав, що люди, які через карантин були змушені призупинити роботу, одержали економічну підтримку.

«Більш ніж півмільйона українців отримали пряму допомогу від держави на суму 8 тис. грн. І це лише один з багатьох інструментів державної підтримки громадян і бізнесу», – додав Зеленський.

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Автор: Костянтин Гончаров