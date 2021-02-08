Президент розповів, що в Україні за порушення карантинних правил щотижня штрафують тисячі людей.

Президент Володимир Зеленський вважає, що штрафи за порушення карантинних вимог важливі, але було б краще, якби українці ставились до себе та оточуючих з більшою відповідальністю.

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Як повідомляє ТСН, таку думку він висловив на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

Глава держави не погодився з твердженням журналістки про те, що штрафи "не працюють".

"Я б не сказав, що штрафи не працюють. Штрафують тисячі людей — я щотижня отримую інформацію на нашій нараді. Штрафи є, але в принципі все ж в голові у людини... Інформаційно ми повинні працювати разом, щоб вони усвідомлювали загрозу. Це ж як людина, яка напідпитку їде по дорозі. Питання ж не у тому, що тільки вона може загинути, а й у тому, що через неї можуть загинути інші люди. Тому потрібна відповідальність", — сказав Зеленський.

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Автор: УНІАН