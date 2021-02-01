Зеленський сподівається, що країни ЄС допоможуть Україні з вакциною.

Президент Володимир Зеленський розповів про проблеми вакцинації в Україні.

В інтерв'ю американському каналу HBO він заявив, що Україна "не в пріоритеті країн, які вже отримують вакцину", проте країни ЄС все ж будуть допомагати Україні з вакциною.

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"Є кілька емоцій щодо глобальної вакцинації. Те, що Україна не є рівним членом Європейського Союзу чи світу підтвердилося умовами вакцинації. Ми не в пріоритеті країн, які вже отримують вакцину, на відміну від інших країн. Країни ЄС, з якими у нас прекрасні відносини, я говорив з їх лідерами, і вони сказали, що допоможуть. Потроху, в силу своїх поставок вакцини. Це буде складно пояснити їхнім народам, я розумію. Але вони будуть трохи нам якось віддавати. Це дуже неприємно - відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою", - заявив Володимир Зеленський.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до списку країн, які отримають вакцини виробництва Pfizer від коронавірусу під час «першої хвилі розподілу». Вже підтверджені поставки в Україну 117 тис.доз вакцин компанії Pfizer.

У період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна також отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

Зеленський заявив, що вакцинація проти коронавірусної інфекції в Україні повинна бути безкоштовною.

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Автор: Катерина Лиманська