В ОП розраховують, що перша партія вакцини AstraZeneca від COVID-19 може прибути в Україну вранці 23 лютого.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що часто сперечається з Міністром охорони здоров'я Максимом Степановим про постачання в Україну вакцини від коронавірусу.

Читайте такожБезкоштовні щеплення від COVID-19 будуть гарантовані всім громадянам України-президент

Як повідомляє "Гордон", про це президент розповів у спілкуванні з журналістами на форумі «Україна 30».

"Потрібно говорити про вакцину тоді, коли вона приїде [в Україну]. Ось вона приїде, і ми скажемо:"Вакцина в Україні". Це наші суперечки постійні з Міністром охорони здоров'я [Максимом Степановим]. Він каже: "Все, вона їде". Я йому кажу:"Максим, я вас прошу дуже, нехай вона приїде і люди це побачать". Правда, всі нервують через це, але я вважаю, що турбуватися нема про що",-зазначив Зеленський.

Глава держави навів у приклад досвід інших країн, де вакцинація вже почалася.

"Ми бачимо зараз, що відбувається з вакцинами, як це потрібно робити і з кого потрібно починати і ким завершувати", – уклав він.

Нагадаємо, заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко сподівається, що перша партія вакцини AstraZeneca від COVID-19 може прибути в Україну вранці 23 лютого.

Вакцина для України: що відомо

21 лютого міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що перші 500 тис. доз вакцини AstraZeneca вже везуть з Індії в Україну. За його словами, зараз вакцина транспортується в Мумбаї, потім - вантажним літаком із зупинкою в Стамбулі - і днями прибуде до Києва.

Вакцинацію в Україні планували розпочати з середини лютого. Під час першого етапу планується робити щеплення медикам, які працюють з хворими COVID-19.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до списку країн, які отримають вакцину виробництва Pfizer/BionTech під час першої хвилі розподілу. Підтверджено поставки в Україну 117 тис.доз вакцини.

Планувалося, що вакцинація в Україні почнеться саме препаратом Pfizer / BionTech.

Протягом першого півріччя Україна може отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford в рамках глобальної ініціативи COVAX. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти безпосередньо у виробників. Очікується, що, щонайменше, 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

Зараз в Україні почався процес реєстрації вакцин від COVID-19 від Pfizer-BioNTech, Oxford/AstraZeneca і Sinovac Biotech.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН