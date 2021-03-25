На думку Білла Гейтса, до кінця 2021 року рівень вакцинації у світі буде достатнім, щоб кількість випадків зараження коронавірусом почало знижуватися.

Співзасновник Microsoft і мільярдер Білл Гейтс вважає, що завдяки вакцинації від COVID-19 світ може повернутися до нормального життя до кінця 2022 року.

Свій прогноз він дав польській газеті Gazeta Wyborcza і телеканалу TVN24.

"До кінця 2022 року ми повинні повністю повернутися до нормального життя», - сказав мільярдер.

На думку Білла Гейтса, до кінця 2021 року рівень вакцинації буде достатнім, щоб кількість випадків зараження коронавірусом почало знижуватися.

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Автор: Денис Прядко