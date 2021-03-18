Міністр нагадав, що культура та креативний бізнес зазнали найбільших економічних збитків через пандемію COVID-19.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав суперечливим рішення влади Києва про введення жорсткого карантину для сектору культури і креативних індустрій.

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Про це він написав у Telegram.

"Щодо оголошеного локдауну у Києві з 20 березня. Ситуація напружена. Хоч помаранчева зона зберігається, але локдаун для культури та креативних індустрій з 20 березня – однозначно спірне рішення. Нагадаю, що саме культура та креативний бізнес сумлінно дотримувались і дотримуються вимог санітарних епідемічних обмежень та зазнали найбільших економічних збитків через пандемію COVID-19", - зазначив він.

Ткаченко наголосив, що, ухвалюючи подібне рішення, потрібно зважати на наслідки і запропонувати компенсацію за збитки для культури.

"Від Міністерства культури та інформаційної політики ми готові поділитись досвідом з Київською міською державною адміністрацією та підказати, як впровадити механізм компенсацій. Пане мере, бо чому у цих умовах залишається працювати громадський транспорт – не може бути просто риторичним питанням, погодьтеся. Покажіть свою небайдужість до культурно-креативної сфери. З боку міністерства, ми готові допомогти", - зауважив міністр.

Посилення карантину в Києві

Як повідомляв УНІАН, у Києві за минулу добу виявили 1 тис. 092 хворих на COVID-19, 30 осіб померли. До лікарень з коронавірусною хворобою госпіталізували 148 пацієнтів.

З 00:00 20 березня Київ запроваджує суворі карантинні епідобмеження, максимально наближені до обмежень "червоної" карантинної зони, які діятимуть до 9 квітня включно.

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Автор: Леся Лещенко