ЗМІ показали, як працює київський метрополітен в перший робочий день після свят. В Україні зараз діє жорсткий карантин.

Про це пише видання "Страна".

На станції метро "Вокзальна" біля входу перед турнікетами утворилася невелика тягучка: людей багато і на ескалаторі зайнята кожна сходинка. У вагонах вільних місць немає і люди через це стоять впритул один до одного.

На переході між станціями "Театральна" і "Золоті ворота" також велике скупчення людей. Там теж періодично утворюється тягучка через нестачу і повільну роботу ескалаторів.

Читайте такожВже цього тижня почнеться зростання кількості заражень на COVID - 19-МОЗЯк проходить контроль на станціях:

  • Біля входу в метро чергує наряд поліції, співробітники стежать за громадським порядком і дотриманням карантинних обмежень.
  • Всі пасажири метрополітену в масках, за дотриманням цієї норми стежать ретельно.
  • Контролер перевіряє їх наявність ще біля турнікета, якщо хтось хоче пройти без маски, його не пропускають.

Жорсткий карантин 8-24 січня 2021 року: що під забороною

  • 9 грудня Кабінет міністрів вирішив запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року. Він передбачає такі обмеження:
  • Заборона на роботу закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень і замовлень на винос);
  • Заборона на роботу розважальних закладів;
  • Заборона на роботу підприємств торгівлі непродовольчими товарами;
  • Заборона на роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів;
  • Заборона на роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;
  • Заборона на проведення масових заходів, крім організації гірськолижного дозвілля (без роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв);
  • Заборона на роботу непродовольчих ринків;
  • Заборона на відвідування навчальних закладів, крім дитсадків

Що дозволено під час жорсткого карантину 8-24 січня 2021

  • Посилений карантин не передбачає обмеження роботи громадського транспорту – як міського, так і міжміського сполучення.
  • Дозволено проведення офіційних спортивних заходів без глядачів, роботу підприємств торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами для тварин.
  • Також мають право працювати АЗС, фінансові установи, оператори поштового зв'язку, а також заклади медичної практики, ветеринарної практики, установи з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів.
  • Перукарням і салонам краси дозволено працювати виключно за попереднім записом.

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Автор: УНІАН