Раніше від карантину сильніше за все страждали спеціалізовані магазини.

В уряді уточнили торговельні обмеження, що вводяться в Україні під час зимового локдауну.

Відповідне повідомлення з’явилось на урядовому порталі.

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Зокрема, забороняється діяльність побутових магазинів.

Водночас інші магазини можуть торгувати виключно товарами, що належать до продуктів харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, побутовою хімією та друкованою пресою на торговельних площах, не менше як 60 відсотків яких призначено для торгівлі такими товарами, а також пальним.

Продаж інших груп товарів дозволяється лише із здійсненням адресної доставки замовлень.

Заступник Міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко наголосив, що головною метою нових карантинних обмежень є зменшення мобільності людей та, як наслідок, зменшення захворюваності.

Він також пояснив, чому обмеження мають саме такий формат.

«До попередніх карантинних обмежень, які застосовував Уряд, у представників бізнесу виникали запитання. Наприклад, чому ті ж іграшки дозволялись до продажу в супермаркетах, які торгують в основному харчовими продуктами, а в спеціалізованих іграшкових магазинах не дозволялись. Такі ж питання були й до одягу, взуття, посуду тощо», — зазначив Ляшко.

Головний санлікар наголосив, що все це не є предметами першої необхідності, але їх наявність у супермаркетах призводила до того, що люди їхали до них виключно за іграшкою, одягом, взуттям, посудом тощо, а не за продуктами. так порушувався принцип карантинних обмежень.

«До того ж це було порушенням конкурентних умов між різними формами торгівлі, і страждали саме спеціалізовані магазини», — наголосив урядовець.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, зі свого боку зауважив, що карантинні заходи в частині торгівлі обмежують приймання відвідувачів на торговельних площах. Тоді як, наприклад, у кіосках приймання відвідувачів не передбачається.

«Постанова не передбачає припинення такої діяльності, тому з кіосків можна торгувати і кавою, і цигарками, і батарейками», — зазначив Максим Степанов.

Що стосується продажу тютюнових виробів в межах торгових площ супермаркетів, то вони не підпадають під заборону.

Локдаун в Україні

Сьогодні в Україні набули чинності нові карантинні обмеження.

Посилені заходи набули чинності з 00:00 8 січня до 00: 00 25 січня. Всього обмеження триватимуть 16 днів.

Заклади освіти працювати не будуть, крім дитячих садків. Сфера освіти працюватиме в онлайн-режимі.

Кафе, бари, ресторани і всі заклади харчування будуть працювати тільки на винос і в режимі доставки.

У торгово-розважальних центрах працюватимуть тільки ті заклади, чия робота дозволяється.

Будь-які масові, розважальні, спортивні та соціальні заходи, концерти проводитися не будуть.

Заклади культури, театри та кінозали будуть закриті.

Спортзали, фітнес-центри, басейни працювати не будуть.

Непродовольчі ринки будуть закриті.

Обмеження на торгівлю в карантин

Під час посилення карантину дозволені:

торгівля продовольчими товарами;

робота аптек и ветаптек;

робота медзакладів;

продаж засобів гігієни, засобів зв'язку, корму для тварин.

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Автор: Дмитро Захаров