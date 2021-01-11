Масовий вояж на пляж одесити пояснили тим, що нині прогулянка до моря для них залишилася єдиною розвагою вихідного дня, адже більшість ресторанів, кав'ярень та розважальних закладів зачинені.

Тисячі одеситів провели карантинний вікенд на свіжому повітрі, окупувавши місцеві пляжі.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, людей було так багато, що на під'їздах до пляжів утворювалися затори з автівок.

При цьому люди не лише гуляли узбережжям - цілі компанії збиралися на березі з напоями та їжею. Деякі відчайдухи навіть купалися в морі, хоча температура води не перевищувала 5 градусів тепла.

Масовий вояж на пляж одесити пояснили тим, що нині прогулянка до моря для них залишилася єдиною розвагою вихідного дня, адже більшість ресторанів, кав'ярень та розважальних закладів зачинені.

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Автор: Марина Григоренко