Тисячі одеситів провели карантинний вікенд на свіжому повітрі, окупувавши місцеві пляжі.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, людей було так багато, що на під'їздах до пляжів утворювалися затори з автівок.
При цьому люди не лише гуляли узбережжям - цілі компанії збиралися на березі з напоями та їжею. Деякі відчайдухи навіть купалися в морі, хоча температура води не перевищувала 5 градусів тепла.
Масовий вояж на пляж одесити пояснили тим, що нині прогулянка до моря для них залишилася єдиною розвагою вихідного дня, адже більшість ресторанів, кав'ярень та розважальних закладів зачинені.
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