Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила скасувати "червоний" рівень епідемічної небезпеки на Закарпатті.
Про це міністр Кабміну Олег Немчінов повідомив у своєму Telegram-каналі за результатами позачергового засідання комісії.
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"... Скасувати з 00 години 00 хвилин 11 квітня “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області", - написав він.
За словами Немчінова, на території Закарпатської області діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “жовтого” рівня епідемічної небезпеки.
Водночас від сьогодні Івано-Франківська область вийшла з «червоної» зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Натомість з 11 квітня «червоний» стан запроваджується у Харківській області.
Наразі «червона» зона карантинних обмежень діє у 11 регіонах України: Києві, Житомирській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.
З 11 квітня — у 12 регіонах.
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