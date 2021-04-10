З 11 квітня на території Закарпатської області діятимуть обмежувальні заходи, передбачені для “жовтого” рівня епідемічної небезпеки.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила скасувати "червоний" рівень епідемічної небезпеки на Закарпатті.

Про це міністр Кабміну Олег Немчінов повідомив у своєму Telegram-каналі за результатами позачергового засідання комісії.

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"... Скасувати з 00 години 00 хвилин 11 квітня “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області", - написав він.

За словами Немчінова, на території Закарпатської області діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “жовтого” рівня епідемічної небезпеки.

Водночас від сьогодні Івано-Франківська область вийшла з «червоної» зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Натомість з 11 квітня «червоний» стан запроваджується у Харківській області.

Наразі «червона» зона карантинних обмежень діє у 11 регіонах України: Києві, Житомирській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.

З 11 квітня — у 12 регіонах.

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Автор: Антоніна Доломанжи