У порівнянні з попередніми хвилями опитувань знизився рівень хвилювання через те, що респонденти особисто, чи їх близькі захворіють на COVID-19.

16% українців вважають, що вже перехворіли або хворіють на COVID-19.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 14-16 січня.

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«16% респондентів вважають, що вже перехворіли або хворіють на COVID-19. 80% респондентів думають, що не хворіли. 4% не змогли відповісти на питання. Відносно більше тих, хто зазначив, що перехворів, зафіксовано у містах та у середній віковій групі (30-59 років)», - йдеться в результатах.

Також вказується, що згідно з опитуванням, 51% опитаних часто цікавляться новинами про коронавірус, 26% - цікавляться ними інколи, 12% - рідко. Взагалі не цікавляться цією інформацією 10% опитаних. Більше інтересу до таких новин виявляють люди старших вікових груп. У динаміці актуальність новин про коронавірус поступово знижується.

У порівнянні з попередніми хвилями опитувань знизився рівень хвилювання через те, що респонденти особисто, чи їх близькі захворіють. Так, через те, що на COVID-19 захворіють особисто хвилюються близько 40% (у листопаді 2020 - 57%). Щодо можливого захворювання близьких та рідних хвилюються 78% (у листопаді - 87%). Більше висловлюють занепокоєння стосовно можливого захворювання старші опитані та жінки.

*** В опитуванні взяли участь 1,6 тис. респондентів віком від 18 років і старше. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%.

Коронавірус в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в Україні виявили 4 тис. 383 нових випадки COVID-19.

Всього з початку пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 млн 172 тис. 038 осіб, померли 21 тис. 258 осіб, одужали - 900 тис. 749.

Коронавірус: важливо знати кожному

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Автор: Костянтин Гончаров