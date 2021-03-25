Вакцину з Індії зараз використовує Україна. Йдеться про CoviShield - індійську версію AstraZeneca.

Індія, найімовірніше, затримає поставки вакцини AstraZeneca країнам-учасникам механізму COVAX до березня-квітня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву ЮНІСЕФ.

"Ми розуміємо, що у поставок вакцин проти COVID-19 до країн з низьким рівнем доходу, які беруть участь у механізмі COVAX, можуть статися затримки після невдачі у забезпеченні експортних ліцензій для отримання подальших доз вакцин проти COVID-19, вироблених Інститутом сироватки Індії (SII). Очікується, що вони будуть відправлені у березні й квітні", – йдеться в електронному листі організації.

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COVAX веде перемовини з урядом Індії з метою забезпечити якомога швидшу доставку.

Яка причина затримки поставок

За інформацією Reuters, Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca через необхідність задоволення внутрішнього попиту на препарат.

Дане рішення вплине на поставки вакцин в рамках механізму COVAX, який використовують понад 180 країн. Препарат тимчасово припинять експортувати вже з 25 березня.

Уряд Індії раніше на цьому тижні вирішив розширити кампанію вакцинації в країні, включивши з 1 квітня в неї осіб, старше 45 років. Нині в Індії зареєстровано 11,7 мільйона випадків коронавірусу, це найбільший показник у світі після США і Бразилії. В Індії вже ввели понад 51 мільйон доз вакцини: 47 мільйонів - AstraZeneca місцевого виробництва, решта - вакцина COVAXIN, розроблена в Індії компанією Bharat Biotech.

Як відомо, вакцину з Індії зараз використовує Україна. Йдеться про CoviShield - індійську версію AstraZeneca.

Що цьому передувало

Раніше в середу голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що поставка наступної партії вакцини від коронавірусу CoviShield (AstraZeneca) до України може бути відкладена на певний термін.

За словами Радуцького, причиною цього стала інформаційна кампанія, розгорнута проти цієї вакцини в Україні. Парламентарій зазначив, що МЗС отримав лист від посольства Індії, в якому підкреслюється неприпустимість дискредитаційних заяв щодо Індії як виробника медичних препаратів і вакцини AstraZeneca (CoviShield), що поставляються до України.

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Автор: Яна Ставська