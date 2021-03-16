Олександр Ткаченко каже, що хотів би перевірити, звідки ці чутки надходять, і хто є їхнім лобістом.

Міністр культури Олександр Ткаченко вважає, що Росія займається дискредитацією «AstraZeneca» у Європі, щоб розчистити фармринок для свого «Спутника V».

Про це він написав у Telegram.

«Спутник досі не схвалений до застосування в Європейському Союзі. У Кремлі звичайно звинуватили у всіх своїх проблемах США та їхніх партнерів. І одразу з цим зненацька з’являється просто вал інформації про начебто існуючу небезпеку прямого конкурента «Спутник» – вакцини «AstraZeneca», – пояснює Ткаченко.

Читайте такожШмигаль пропонує зняти з причетних до вакцинації від COVID-19 відповідальність за будь-які наслідки

Міністр переконаний, що Кремль хоче інформаційно знищити вакцину-конкурента, щоб потім дотиснути європейських політиків на дозвіл застосування «Спутника V».

Ткаченко підкреслив, що в поширенні чуток автори мало зважають на відсутність задокументованих летальних випадків внаслідок щеплень вакциною «AstraZeneca», а також зв’язку між препаратом і утворенням тромбів кажуть і у ВООЗ і в Європейському агентстві з лікарських засобів.

«Росія ж, наполегливо продовжує лобіювати свій Спутник», – вказує глава Мінкульту.

Міністр зазначив, що ретельно перевірив би, звідки подібна інформація надходить, «і хто лобіював розповсюдження цих жахачок у європейських ЗМІ».

«І так, минуло вже 5 днів з дня мого щеплення вакциною AstraZeneca. Почуваю себе так само добре, як і у день вакцинації», – розповів Ткаченко.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.

Використання вакцини призупинили Данія, Норвегія, Ісландія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Таїланд, ПАР.

При цьому раніше влада Німеччини і Франції називали такі дії інших країн необґрунтованими і закликали продовжити застосування препарату.

У самій AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу у щеплених від COVID-19 не пов'язані з вакцинацією.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська