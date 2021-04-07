Новий, "британський" штам коронавірусу найбільше вражає молодь і людей працездатного віку. Летальність COVID-19 серед цих категорій пацієнтів підвищилась.
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Про це в інтерв'ю УНІАН розповіла завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Наталія Матолінець.
"У нас є різні пацієнти, але дійсно, британський штам найбільше вражає молодь, людей працездатного віку. На сьогодні у нас наймолодша пацієнтка - 22 роки. Це дівчина, у якої виявлений цукровий діабет та тяжка пневмонія, вона на штучній вентиляції легень, боремося за її життя. Найстаршому нашому пацієнтові у реанімації 89 років. Тобто є різна вікова категорія, але найбільше поступає пацієнтів у віці від 46 до 53-60 років", - розповіла лікар.
За її словами, ці люди ходять на роботу і зазвичай просто не звертають увагу на тривожні симптоми - температуру, ломку, нежить.
"От вони ходять-ходять… Самі потім кажуть, мовляв, та я випивав щодня по 3 грами парацетамолу, бо піднімалась температура. А потім в один момент зранку прокидаються (9-12 доба) і вже таблетка не допомагає. Їх привозять каретою швидкої допомоги, а там 80-90% ураження легень", - розповідає Матолінець.
За словами лікарки, її медзаклад вже навіть не бере пацієнтів з ураженням легень менше за 70%, адже хворих з тотальним ураженням стало забагато.
"Раніше, під час другої хвилі, ми працювали з пацієнтами з ураженням 40-50%, але то були люди старшого віку. А зараз молодь і 80-90% ураження…", - пояснила вона.
За словами медика, летальність серед пацієнтів на стаціонарі дуже висока.
"Можливо, у цифрах так, як було і торік влітку, але тоді помирали пацієнти категорії 80+, а тепер 50+, це дуже страшно. Якщо в цифрах, то в нашій лікарні з 55 пацієнтів в реанімації за добу помирає в середньому 3-5 осіб", - повідомила Матолінець.
Третя хвиля коронавірусу в Україні
- На початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля коронавірусу. Він додав, що у зв'язку з цим існує загроза нового жорсткого локдауну.
- На сьогодні 11 регіонів України перебувають у "червоній" зоні епідемічної небезпеки. Однак загальнонаціональний локдаун поки не вводиться.
- Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що "британський" штам коронавірусу "тероризує" Україну. За словами міністра, "британський" штам коронавірусу більш заразний, більш "молодий", з високим відсотком ускладнень та тяжкою клінічною картиною.
- За даними сервісу Worldometers, станом на 7 квітня Україна вийшла на перше місце в Європі за смертністю від COVID-19.
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