Молоді люди неуважно ставляться до свого здоров'я і схильні до останнього ігнорувати небезпечні симптоми, пояснює медик.

Новий, "британський" штам коронавірусу найбільше вражає молодь і людей працездатного віку. Летальність COVID-19 серед цих категорій пацієнтів підвищилась.

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Про це в інтерв'ю УНІАН розповіла завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Наталія Матолінець.

"У нас є різні пацієнти, але дійсно, британський штам найбільше вражає молодь, людей працездатного віку. На сьогодні у нас наймолодша пацієнтка - 22 роки. Це дівчина, у якої виявлений цукровий діабет та тяжка пневмонія, вона на штучній вентиляції легень, боремося за її життя. Найстаршому нашому пацієнтові у реанімації 89 років. Тобто є різна вікова категорія, але найбільше поступає пацієнтів у віці від 46 до 53-60 років", - розповіла лікар.

За її словами, ці люди ходять на роботу і зазвичай просто не звертають увагу на тривожні симптоми - температуру, ломку, нежить.

"От вони ходять-ходять… Самі потім кажуть, мовляв, та я випивав щодня по 3 грами парацетамолу, бо піднімалась температура. А потім в один момент зранку прокидаються (9-12 доба) і вже таблетка не допомагає. Їх привозять каретою швидкої допомоги, а там 80-90% ураження легень", - розповідає Матолінець.

За словами лікарки, її медзаклад вже навіть не бере пацієнтів з ураженням легень менше за 70%, адже хворих з тотальним ураженням стало забагато.

"Раніше, під час другої хвилі, ми працювали з пацієнтами з ураженням 40-50%, але то були люди старшого віку. А зараз молодь і 80-90% ураження…", - пояснила вона.

За словами медика, летальність серед пацієнтів на стаціонарі дуже висока.

"Можливо, у цифрах так, як було і торік влітку, але тоді помирали пацієнти категорії 80+, а тепер 50+, це дуже страшно. Якщо в цифрах, то в нашій лікарні з 55 пацієнтів в реанімації за добу помирає в середньому 3-5 осіб", - повідомила Матолінець.

Третя хвиля коронавірусу в Україні

На початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля коронавірусу. Він додав, що у зв'язку з цим існує загроза нового жорсткого локдауну.

На сьогодні 11 регіонів України перебувають у "червоній" зоні епідемічної небезпеки. Однак загальнонаціональний локдаун поки не вводиться.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що "британський" штам коронавірусу "тероризує" Україну. За словами міністра, "британський" штам коронавірусу більш заразний, більш "молодий", з високим відсотком ускладнень та тяжкою клінічною картиною.

За даними сервісу Worldometers, станом на 7 квітня Україна вийшла на перше місце в Європі за смертністю від COVID-19.

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Автор: Дмитро Захаров