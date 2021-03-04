Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко підтвердив виявлення в Україні британського штаму коронавірусу.
Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу Ляшко повідомив, що відповідне дослідження провели в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського, а його результати стали відомі лише сьогодні.
"Мутацію виявили у зразках, відібраних два тижні тому на території міста Івано-Франківськ... Це свідчить про те, що на території України зафіксована циркуляція британського варіанту, який швидше передається від людини до людини", – сказав Ляшко.
На його думку, це є однією з причин спалаху COVID-19 у західних областях України.
Читайте такожШмигаль заявив про початок третьої хвилі пандемії COVID-19 в УкраїніГоловний санлікар також розповів, що цього понеділка розпочалося дослідження ще 48 зразків від тяжкохворих з Івано-Франківської області, результати очікують в п’ятницю або понеділок.
За словами Ляшка, вакцини Pfizer та AstraZeneca ефективні проти британської мутації вірусу, а МОЗ уже повідомило Всесвітню організацію здоров'я про виявлення в Україні нового штаму.
У Центрі громадського здоров’я МОЗ розповіли, що під час секвенування (набір біохімічних методів встановлення послідовності нуклеотидних основ – УНІАН) 20 зразків з'ясувалося, що два зразки з Івано-Франківської області належать до британського варіанту з наявними характерними мутаціями — В1.1.7 (VUI2020212/01). Результати вже внесли до бази даних GISAID (глобальна наукова ініціатива, яка забезпечує відкритий доступ до геномних даних вірусів грипу і SARS-CoV-2).
Водночас у ЦГЗ зазначили, що 24 лютого Україна отримала результати секвенування 48 зразків з лабораторії, що функціонує на базі клініки "Шаріте" (Берлін, Німеччина). Ці зразки були забрані з 11 адміністративних територій України, зокрема й з Івано-Франківської області. Результати не виявили циркуляцію мутованих штамів, які мають британське (В1.1.7), південно-африканське (В1.351) або бразильське (В1.1.28.1) походження.
Окрім уже відомих генетичних варіантів, які визначили в Україні (В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 та В2), встановлено циркуляцію вірусів інших генетичних ліній. Вони походять із країн Європи (Італія, Данія, Бельгія та ін.), Азії, Великої Британії та Австралії.
Загалом вірусологічна лабораторія ЦГЗ відправила до визначеної ВООЗ лабораторії 200 зразків з усієї України. Дослідження інших зразків триває.
Нові штами коронавірусу: що відомо
- Мутовані варіанти коронавірусу SARS-CoV-2 у світі почали виявляти наприкінці 2020 року, коли вже розроблялися перші вакцини.
- У грудні у Британії знайшли два нових штами, один з них - в людей, які приїхали з Південної Африки. У січні 2021 року новий штам виявили у чотирьох осіб, які в'їхали з Бразилії до Японії.
- У лютому 2021-го англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca заявила, що для виробництва і початку розповсюдження ефективних вакцин проти мутованих версій коронавірусу може знадобитися 6-9 місяців.
- Через нові штами країни Європи продовжують запроваджувати нові карантинні обмеження.
- У зразках перших хворих на COVID-19 з Китаю фахівці ВООЗ виявили 13 генетичних різновидів вірусу SARS-COV-2, що може означати його появу задовго до спалаху в Ухані.
- Раніше повідомлялося, що нові штами коронавірусу в Україні поки не були зафіксовані. Однак 4 березня з'явилася інформація, що новий штам виявлено у двох пацієнтів з Прикарпаття.
- Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована ефективністю вакцин проти нових штамів коронавірусу. При цьому у ВООЗ не виключають появу інших, більш проблемних мутацій вірусу.
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