Головний санлікар країни стверджує, що британська мутація вірусу не впливає на ефективність вакцини Pfizer чи AstraZeneca.

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко підтвердив виявлення в Україні британського штаму коронавірусу.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу Ляшко повідомив, що відповідне дослідження провели в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського, а його результати стали відомі лише сьогодні.

"Мутацію виявили у зразках, відібраних два тижні тому на території міста Івано-Франківськ... Це свідчить про те, що на території України зафіксована циркуляція британського варіанту, який швидше передається від людини до людини", – сказав Ляшко.

На його думку, це є однією з причин спалаху COVID-19 у західних областях України.

Читайте такожШмигаль заявив про початок третьої хвилі пандемії COVID-19 в УкраїніГоловний санлікар також розповів, що цього понеділка розпочалося дослідження ще 48 зразків від тяжкохворих з Івано-Франківської області, результати очікують в п’ятницю або понеділок.

За словами Ляшка, вакцини Pfizer та AstraZeneca ефективні проти британської мутації вірусу, а МОЗ уже повідомило Всесвітню організацію здоров'я про виявлення в Україні нового штаму.

У Центрі громадського здоров’я МОЗ розповіли, що під час секвенування (набір біохімічних методів встановлення послідовності нуклеотидних основ – УНІАН) 20 зразків з'ясувалося, що два зразки з Івано-Франківської області належать до британського варіанту з наявними характерними мутаціями — В1.1.7 (VUI2020212/01). Результати вже внесли до бази даних GISAID (глобальна наукова ініціатива, яка забезпечує відкритий доступ до геномних даних вірусів грипу і SARS-CoV-2).

Водночас у ЦГЗ зазначили, що 24 лютого Україна отримала результати секвенування 48 зразків з лабораторії, що функціонує на базі клініки "Шаріте" (Берлін, Німеччина). Ці зразки були забрані з 11 адміністративних територій України, зокрема й з Івано-Франківської області. Результати не виявили циркуляцію мутованих штамів, які мають британське (В1.1.7), південно-африканське (В1.351) або бразильське (В1.1.28.1) походження.

Окрім уже відомих генетичних варіантів, які визначили в Україні (В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 та В2), встановлено циркуляцію вірусів інших генетичних ліній. Вони походять із країн Європи (Італія, Данія, Бельгія та ін.), Азії, Великої Британії та Австралії.

Загалом вірусологічна лабораторія ЦГЗ відправила до визначеної ВООЗ лабораторії 200 зразків з усієї України. Дослідження інших зразків триває.

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Автор: Костянтин Гончаров