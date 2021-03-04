Новий штам виявлено в двох пацієнтів з Івано-Франківської області.

Перші два випадки так званого "британського" штаму коронавірусу офіційно підтвердили в Україні. Раніше в МОЗ запевняли, що їх у країні немає.

Як повідомляє "Сьогодні", новий штам виявлено в двох пацієнтів з Прикарпаттям. Цю інформацію підтверджують в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб.

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Повідомляється, що зараз хворі перебувають під наглядом медиків.

Провідний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська на своїй сторінці в Facebook зазначила, що мутація вірусу, яку виявили у цих пацієнтів, зазвичай характерна для "британського", "бразильського" та "південноафриканського" штамів коронавірусу.

"Даних за те, що вона викликає збільшення смертності, немає. Однак зараз за короткий проміжок часу нас накрила чергова хвиля захворюваності з великою часткою важких хворих, відділення інтенсивної терапії переповнені, і, боюся, цей період для нас буде найважчим з часу появи перших хворих",- написала вона.

Нові штами коронавірусу: що відомо

Мутовані варіанти коронавірусу SARS-CoV-2 почали виявляти наприкінці 2020 року, коли вже розроблялися перші вакцини. У грудні в Британії знайшли два нових штами, один з них - у людей, які приїхали з Південної Африки.

У січні 2021 року новий штам виявили у чотирьох осіб, що в'їхали з Бразилії до Японії.

У лютому 2021-го англо-Шведська фармацевтична компанія AstraZeneca заявила, що для виробництва і початку поширення ефективних вакцин проти мутованих версій коронавірусу може знадобитися 6-9 місяців.

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Автор: Юрій Годован