Під загрозою посилення карантину - Львів, Одеса та Тернопіль.

Одразу три регіони України опинилися на межі потрапляння до "червоної" карантинної зони. Йдеться про Львівську, Тернопільську та Одеську області.

Що відбувається там зараз - розповідають журналісти в сюжеті ТСН.

Карантин у Львові

Пандемія відбилася на туристичній галузі міста. У Львові з початку карантину закрилися десяток кафе і ресторанів. Готелі вистояли всі, проте звільнили близько 20% персоналу. Істотно збільшилися витрати на антисептики, маски, рукавички.

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Місто відмовилося від туристичних зборів. Всіх городян просять дотримуватися карантинних заходів. Львів зараз знаходиться в "помаранчевій" зоні, проте в мерії раніше не виключали введення в місті локдауну.

Ситуація на Тернопільщині

Якщо область потрапить у "червону" зону, це стане для неї п'ятим попаданням. Щодня в області стрімко зростає кількість хворих, у тому числі серед молоді. Зафіксовано три випадки захворювання на коронавірус втретє, один пацієнт помер. 60 жителів регіону заражалися недугою двічі.

"У когось імунна система спрацювала краще, виробила більший рівень антитіл, у когось зовсім захисту організм не отримав. Тому і хворіють. Хто має більше супутніх захворювань, тому швидше знову хворіє повторно", - розповіла Оксана Чайчук, головний державний санітарний лікар Тернопільської області.

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У всі часи перебування Тернополя в "червоній" зоні приписи Кабміну щодо карантину ігнорувалися. Працювали школи, дитсадки, ресторани й магазини, не зупиняли громадський транспорт. За це поліція штрафувала директорів шкіл і садків, але вони вигравали справи в судах.

Ситуація в Одесі

У місті знову з'явилися черги з "швидких" біля лікарень, коронавірусні відділення заповнені майже на 100%.

Лікарі називають головною небезпекою поширення захворювання. Через потепління в місто їдуть відпочиваючі з усієї країни, активно працюють атракціони і ресторани.

З дотриманням карантину ситуація досить сумна. У громадських місцях маски носять одиниці людей. З понеділка учні старших класів переходять на дистанційну форму навчання.

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Автор: Юрій Годован