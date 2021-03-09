Вірус, за словами Садового, поступово заповнює Львівщину.

Львівський міський голова Андрій Садовий не виключив запровадження в місті локдауну через ускладнення ситуації з поширенням коронавірусу.

Як передає прес-служба мерії, про це він заявив в ефірі радіостанції "Люкс FM".

"Щодо локдауну, тому думаю, що він цілком можливий. Зараз локдаун є на Франківщині, Закарпатті, Чернівецькій області. Також схожа ситуація є в світі: Естонія пішла на локдаун, в деяких країнах вже немає де лікувати хворих. Хвиля вірусу поступово заповнює Львівщину, тому ми на порозі дуже непростих рішень, але вірю, що ми зі всім впораємось", - сказав Садовий.

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Він також розповів, що деякі школи міста вже перейшли на дистанційне навчання. Не виключено, що найближчим часом відповідне рішення ухвалять щодо всіх шкіл.

"За словами медиків, ця хвиля вірусу є дуже агресивною, щодня до лікарень поступає близько 30 нових пацієнтів. Зараз ситуація досить тривожна, тому будемо змушені приймати достатньо непрості рішення", - сказав міський голова Львова.

Раніше у Кабміні заявили про початок в Україні третьої хвилі коронавірусу.

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Автор: Юрій Годован