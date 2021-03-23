Уряд розширив перелік карантинних обмежень "червоної зони".

Кабінет міністрів розширив перелік обмежень, які діють на території «червоних» карантинних зон. Маскового режиму доведеться дотримуватися на територіях загального користування.

Про це йдеться в урядовій постанові.

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В одному з пунктів постанови вказується, що заборонено «перебування на територіях загального користування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно».

Обмеження діятимуть у парках (гідропарках, лугопарках, лісопарках, парках культури й відпочинку, спортивних, національних, історичних тощо).

Також маскового режиму доведеться дотримуватися на території пам’яток культурної й історичної спадщини, майданів, площ, бульварів, вулицях, дорогах, пляжах, кладовищах.

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Автор: Яна Ставська