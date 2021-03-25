Віктор Ляшко підтвердив, що в Україну 25 березня завезли 215 тисяч доз вакцини CoronaVac.

У МОЗ розповіли, як українців будуть вакцинувати від коронавірусу китайською вакциною CoronaVac, перша партія якої сьогодні надійшла в Україну.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі ТСН.

Він підтвердив, що в Україну завезли 215 тисяч доз вакцини CoronaVac.

"Вона потребує двох щеплень. Зараз вакцина пройде десятиденний лабораторний контроль. Якщо після цього її допустять, вона використовуватиметься. Але використовуватимуть чітко ті 215 тисяч доз на два щеплення. Спочатку зроблять перше щеплення, а потім через 24 дні - друге. Стосовно того, чому прийшло тільки 215 тисяч доз, то це - запитання до компанії, яка її постачає. За несвоєчасні поставки ця компанія сплачує штрафні санкції. Але ми надіємось, що найближчим часом буде виконаний контракт, а це - 1,9 млн доз вакцини", - розповів Ляшко.

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Китайська вакцина для України

30 грудня 2020 року українське підприємство "Лекхім" підписало контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac.

9 березня Міністерство охорони здоров'я ухвалило рішення про державну реєстрацію вакцини CoronaVac в Україні.

Посольство України в Китаї сьогодні повідомило, що в Україну відправлено першу партію вакцин проти COVID-19 з Китаю.

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Автор: Олег Давигора