Йдеться про звільнення виробників вакцин від COVID-19 від юридичної відповідальності за можливі ризики, пов'язані із застосуванням їхніх препаратів в Україні.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який забезпечує можливість отримання Україною вакцин проти COVID-19 за програмою COVAX.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Зокрема, йдеться про звільнення виробників вакцин від COVID-19 від юридичної відповідальності за можливі ризики, пов'язані із застосуванням їхніх препаратів в Україні.

"Закон забезпечує можливість отримання Україною за програмою механізму COVAX вакцин провідних виробників для профілактики коронавірусної хвороби та проведення широкомасштабних профілактичних заходів, які мінімізуватимуть ризик посилення чи повторної хвилі захворюваності на COVID-19, що сприятиме пом’якшенню навантаження на систему охорони здоров’я", - сказано у повідомленні.

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Згідно з документом, після державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів проти COVID-19 центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, за рішенням Кабінету міністрів має право брати зобов’язання від імені України, пов’язані із закупівлею та застосуванням вакцин і препаратів проти коронавірусу.

"Зокрема, йдеться про звільнення від відповідальності виробника та/або власника реєстраційного посвідчення, якщо застосування вакцин здійснювалося відповідно до затверджених в Україні інструкцій, за будь-які наслідки, спричинені застосуванням таких вакцин або інших препаратів проти COVID-19", - йдеться у документі.

У разі настання таких наслідків держава забезпечує здійснення відповідних компенсацій.

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Автор: Олег Давигора