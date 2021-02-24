Найбільший добовий приріст заражених у Вінницькій та Івано-Франківській областях. У Києві за минулу добу COVID-19 підтвердили у 547 людей.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 5850 осіб, зафіксовано 152 летальних випадки, 3645 пацієнтів одужали.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

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За добу кількість хворих майже вдвічі перевищила кількість тих, хто одужав.

Кількість госпіталізованих вперше з кінця грудня перевищила позначку в 3000. За добу до лікарень потрапили 3049 пацієнтів з коронавірусом.

Лабораторії за минулу добу зробили 79 538 тестів на коронавірус: з них 34 351 - методом ПЛР і 15548 - методом ІФА. Також зробили 29639 експрес-тестів на антиген до вірусу. За весь час в Україні провели 6,7 млн ПЛР-тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600), м.Київ (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 1 317 694 людини, з них 1 155 422 одужали, летальних випадків — 25 461.

Коронавірус у Києві: статистика на 24 лютого

У Києві за минулу добу COVID-19 підтвердили у 547 людей, 6 хворих померли. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у своєму Телеграм-каналі.

За його даними, захворіли: 295 жінок віком від 18 до 87 років та 226 чоловіків віком від 18 до 86 рокiв, а також діти - 11 дівчаток віком від 3 до 17 років та 15 хлопчиків від 1 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (102), Дарницькому (99) та Дніпровському (85) районах.

За минулу добу до медзакладів столиці госпіталізували 76 осіб.

З початку пандемії у Києві лабораторно підтверджено 135 676 випадків коронавірусної хвороби, її подолали 92 498 людей, в тому числі за минулу добу зареєстровано 195 випадків одужання.

Крім того, загалом від ускладнень COVID-19 в столиці зафіксовано 2 602 летальних випадки.

Карантин в Україні

Від сьогодні, 24 лютого, Україна повертається до адаптивного карантину. Регіони поділили на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони, у яких карантинні обмеження залежать від епідемічної ситуації.

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений перелік зон карантину. В "червону" зону потрапили Чернівецька та Івано-Франківська області.

В Івано-Франківській області жорсткий карантин запровадили вже з понеділка, 22 лютого, і до кінця місяця через критичну ситуацію з коронавірусом.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автори: Вікторія Гордієнко, Інна Андаліцька