У "червону" зону потрапили Чернівецька та Івано-Франківська області.

Міністерство охорони здоров'я поділило Україну на зони перед початком дії адаптивного карантину. Жодна область країни поки не відповідає "зеленому" рівню.

Про це повідомила прес-служба МОЗ.

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У "червоній" зоні карантину опинилися Івано-Франківська та Чернівецька області, в яких складна ситуація з поширенням коронавірусу.

Вінницька, Житомирська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільська області, згідно з даними МОЗ, виявилися у "помаранчевій" зоні карантину.

Інші області України, а також Київ потрапили в "жовту" зону карантину.

В Івано-Франківській області на сьогодні діють такі обмеження:

Закладам громадського харчування можна працювати тільки на винос.

Розважальні заклади, нічні клуби, кінотеатри, спортивні зали припинили роботу.

Забороняється проведення культурних і релігійних заходів.

Школярі 5-11 класів також продовжать навчатися дистанційно.

Чернівецька область, своєю чергою, вже закрила школи і скоротила час роботи ресторанів до 20:00.

Адаптивний карантин в Україні: що відомо

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Автор: УНІАН