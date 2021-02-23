Міністерство охорони здоров'я поділило Україну на зони перед початком дії адаптивного карантину. Жодна область країни поки не відповідає "зеленому" рівню.
Про це повідомила прес-служба МОЗ.
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У "червоній" зоні карантину опинилися Івано-Франківська та Чернівецька області, в яких складна ситуація з поширенням коронавірусу.
Вінницька, Житомирська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільська області, згідно з даними МОЗ, виявилися у "помаранчевій" зоні карантину.
Інші області України, а також Київ потрапили в "жовту" зону карантину.
В Івано-Франківській області на сьогодні діють такі обмеження:
- Закладам громадського харчування можна працювати тільки на винос.
- Розважальні заклади, нічні клуби, кінотеатри, спортивні зали припинили роботу.
- Забороняється проведення культурних і релігійних заходів.
- Школярі 5-11 класів також продовжать навчатися дистанційно.
Чернівецька область, своєю чергою, вже закрила школи і скоротила час роботи ресторанів до 20:00.
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