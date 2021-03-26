За словами Кулеби, Україна б вже мала отримати наступні партії цієї вакцини.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що експорт вакцини CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові в інші країни, зокрема і в Україну, «поставлено на паузу».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

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«Що стосується безпосередньо уряду Індії, то я хочу подякувати індійським колегам за те, що відбулося постачання першої партії вакцини до України. Ми б вже мали отримати наступні партії, але дійсно наразі експорт вакцини CoviShield з Індії поставлено на паузу», - заявив він.

Кулеба зауважив, що він не вдаватиметься в причини цього рішення: «Деякі з них є публічними і вже були озвучені в світових медіа. Деякі з них є непублічними, але факт залишається фактом».

«Експорт вакцини CoviShield поставлений на паузу, і це стосується не тільки України, а й інших країн світу, які купили цю вакцину, зокрема – це Канада та Бразилія», - сказав глава МЗС.

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Як повідомляв УНІАН, щеплення в Україні роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

19 березня Степанов заявив, що півтора мільйона доз CoviShield (AstraZeneca) очікують на відправлення в Україну від індійського Serum-інституту (Serum Institute of India, Інститут сироватки крові). Очікується тільки дозвіл уряду Індії.

24 березня голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що постачання наступної партії вакцини CoviShield (AstraZeneca) до України може бути відкладено на певний термін.

За словами Радуцького, причиною цього стала інформаційна кампанія, розгорнута проти цієї вакцини в Україні.

Парламентар зазначив, що Міністерство закордонних справ отримало лист від посольства Індії, у якому підкреслюється неприпустимість дискредитаційних заяв стосовно Індії як виробника медичних препаратів та вакцини AstraZeneca (CoviShield), що постачається до України.

Пізніше стало відомо, що Індія призупинила експорт вакцини від COVID-19 CoviShield (AstraZeneca) через внутрішній попит.

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Автор: Костянтин Гончаров