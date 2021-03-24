У країні вирішили спочатку забезпечити вакциною власних громадян, а вже потім поставляти її на експорт.

Індія тимчасово призупиняє основний експорт вакцини від коронавірусу AstraZeneca, яку виробляє Індійський інститут сироватки. Причиною такого рішення стала необхідність задоволення внутрішнього попиту на препарат.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Дане рішення вплине на поставки вакцин в рамках механізму COVAX, який використовують понад 180 країн. Препарат тимчасово припинять експортувати вже з 25 березня.

Читайте такожНа Буковині після щеплення вакциною covishield помер провізор аптеки

"Ніякого експорту, нічого до тих пір, поки ситуація в Індії не стабілізується. Уряд не стане використовувати такий великий шанс у той момент, коли так багато людей потребують вакцинації в Індії", - повідомляють джерела агентства.

Відзначається, що затримку препарату раніше вже відчули Бразилія, Великобританія, Марокко й Саудівська Аравія.

Уряд Індії раніше на цьому тижні вирішив розширити кампанію вакцинації в країні, включивши з 1 квітня в неї осіб, старше 45 років. Нині в Індії зареєстровано 11,7 мільйона випадків коронавірусу, це найбільший показник у світі після США і Бразилії. В Індії вже ввели понад 51 мільйон доз вакцини: 47 мільйонів - AstraZeneca місцевого виробництва, решта - вакцина COVAXIN, розроблена в Індії компанією Bharat Biotech.

Як відомо, вакцину з Індії зараз використовує Україна. Йдеться про CoviShield - індійську версію AstraZeneca.

Що цьому передувало

Раніше в середу голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що поставка наступної партії вакцини від коронавірусу CoviShield (AstraZeneca) до України може бути відкладена на певний термін.

За словами Радуцького, причиною цього стала інформаційна кампанія, розгорнута проти цієї вакцини в Україні. Парламентарій зазначив, що МЗС отримав лист від посольства Індії, в якому підкреслюється неприпустимість дискредитаційних заяв щодо Індії як виробника медичних препаратів і вакцини AstraZeneca (CoviShield), що поставляються до України.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован