Індія тимчасово призупиняє основний експорт вакцини від коронавірусу AstraZeneca, яку виробляє Індійський інститут сироватки. Причиною такого рішення стала необхідність задоволення внутрішнього попиту на препарат.
Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.
Дане рішення вплине на поставки вакцин в рамках механізму COVAX, який використовують понад 180 країн. Препарат тимчасово припинять експортувати вже з 25 березня.
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"Ніякого експорту, нічого до тих пір, поки ситуація в Індії не стабілізується. Уряд не стане використовувати такий великий шанс у той момент, коли так багато людей потребують вакцинації в Індії", - повідомляють джерела агентства.
Відзначається, що затримку препарату раніше вже відчули Бразилія, Великобританія, Марокко й Саудівська Аравія.
Уряд Індії раніше на цьому тижні вирішив розширити кампанію вакцинації в країні, включивши з 1 квітня в неї осіб, старше 45 років. Нині в Індії зареєстровано 11,7 мільйона випадків коронавірусу, це найбільший показник у світі після США і Бразилії. В Індії вже ввели понад 51 мільйон доз вакцини: 47 мільйонів - AstraZeneca місцевого виробництва, решта - вакцина COVAXIN, розроблена в Індії компанією Bharat Biotech.
Як відомо, вакцину з Індії зараз використовує Україна. Йдеться про CoviShield - індійську версію AstraZeneca.
Що цьому передувало
- Раніше в середу голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що поставка наступної партії вакцини від коронавірусу CoviShield (AstraZeneca) до України може бути відкладена на певний термін.
- За словами Радуцького, причиною цього стала інформаційна кампанія, розгорнута проти цієї вакцини в Україні. Парламентарій зазначив, що МЗС отримав лист від посольства Індії, в якому підкреслюється неприпустимість дискредитаційних заяв щодо Індії як виробника медичних препаратів і вакцини AstraZeneca (CoviShield), що поставляються до України.
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