На кінець січня 2021 року в Україні функціонувало 2373 пункти безкоштовного ПЛР-тестування на коронавірус, 65 з них знаходяться в Києві.

Міністерство охорони здоров'я України запустило інтерактивну карту безкоштовного тестування на коронавірус.

Про це повідомили на сторінці в Facebook Центру громадського здоров'я в Україні.

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Карту з інформацією про пункти тестування в різних населених пунктах України можна знайти за цим активним посиланням - https://cutt.ly/clh0IYc.

На кінець січня 2021 року в Україні функціонувало 2373 пункти безкоштовного ПЛР-тестування на коронавірус, 65 з них знаходяться в Києві.

Крім цього, там можна зробити швидкий тест на антиген SARS-CoV-2.

Для того, щоб знайти потрібний пункт тестування, в лівому кутку потрібно ввести свою область і домашню адресу. Система автоматично знайде найближчий пункт.

Коронавірус в Україні: що відомо

Станом на ранок 24 лютого в Україні виявили 5850 нових випадків коронавірусу. Найбільший добовий приріст заражених у Вінницькій та Івано-Франківській областях.

За вчора госпіталізували 3049 осіб; 152 людини померли і 3645 осіб одужали.

За добу зробили 79 538 тестувань (зокрема методом ПЛР-34 351, методом ІФА - 15 548, досліджень Експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 29 639).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 317 694 людини; 1 155 422 людини одужали і 25 461 пацієнт помер.

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Автор: Вікторія Гордієнко