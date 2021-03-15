Вакциновані люди можуть заразитись коронавірусом, однак вакцина має ефективно запобігати тяжкому перебігу хвороби.
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Про це у коментарі ТСН розповів імунолог, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Федір Лапій. Науковець прокоментував, зокрема, хворобу головного санітарного лікаря Віктора Ляшка – він був вакцинований, однак все одно заразився.
«Віктор [Ляшко] був вакцинований 2 березня. А сьогодні він, власне, отримав підтвердження діагнозу COVID-19, і вакцина починає працювати через 12-14 днів, плюс-мінус. Але я думаю, що в нього хвороба перебігатиме легко, і час розставіть крапки над «і», - зазначив фахівець.
Як пояснив Лапій, якщо COVID-19 розвивається у вже вакцинованих людей, це жодним чином не впливає на тактику лікування. Відповідний висновок ще в січні МОЗ надали експерти з питань імунопрофілактики.
Лікар також зазначив, що вакциновані люди теж можуть бути носіями коронавірусу, тож маски та соціальна дистанція не втратять актуальності ще певний час.
COVID-19 у Віктора Ляшка
- Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко інфікувався коронавірусом. Посадовець захворів на 13 день після отримання першої дози вакцини від коронавірусу Covishield, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований.
- Ляшко наголосив, що всі вакцини проти COVID-19 передусім розроблені та протестовані на полегшення перебігу хвороби без ускладнень для здоров’я. А тому він висловив упевненість, що саме завдяки вакцинації перебіг хвороби пройде без ускладнень і він незабаром зможе повернутися до роботи.
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