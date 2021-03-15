Науковець прокоментував коронавірусну інфекцію у головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Вакциновані люди можуть заразитись коронавірусом, однак вакцина має ефективно запобігати тяжкому перебігу хвороби.

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Про це у коментарі ТСН розповів імунолог, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Федір Лапій. Науковець прокоментував, зокрема, хворобу головного санітарного лікаря Віктора Ляшка – він був вакцинований, однак все одно заразився.

«Віктор [Ляшко] був вакцинований 2 березня. А сьогодні він, власне, отримав підтвердження діагнозу COVID-19, і вакцина починає працювати через 12-14 днів, плюс-мінус. Але я думаю, що в нього хвороба перебігатиме легко, і час розставіть крапки над «і», - зазначив фахівець.

Як пояснив Лапій, якщо COVID-19 розвивається у вже вакцинованих людей, це жодним чином не впливає на тактику лікування. Відповідний висновок ще в січні МОЗ надали експерти з питань імунопрофілактики.

Лікар також зазначив, що вакциновані люди теж можуть бути носіями коронавірусу, тож маски та соціальна дистанція не втратять актуальності ще певний час.

COVID-19 у Віктора Ляшка

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко інфікувався коронавірусом. Посадовець захворів на 13 день після отримання першої дози вакцини від коронавірусу Covishield, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований.

Ляшко наголосив, що всі вакцини проти COVID-19 передусім розроблені та протестовані на полегшення перебігу хвороби без ускладнень для здоров’я. А тому він висловив упевненість, що саме завдяки вакцинації перебіг хвороби пройде без ускладнень і він незабаром зможе повернутися до роботи.

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Автор: Дмитро Захаров