Вакцина Pfizer належить до нових вакцин за технологією виробництва.

Завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, головний спеціаліст МОЗ з питань епідеміології Наталія Виноград заявляє, що реальна ефективність вакцини проти коронавірусу розробки Pfizer-BioNTech становить 98%.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції, що відбувалась в онлайн-режимі в Києві.

Вона зазначила, що Pfizer належить до нових вакцин за технологією виробництва.

«Всі попередні вакцини містять в собі антиген як основну діючу субстанцію, на яку утворюються антитіла у щепленої людини», - зазначила вона.

За словами Виноград, вакцина Pfizer містить в собі «штучно створену матричну РНК».

«Тобто це не є антиген, це є генетична інформація, яка запускає синтез антигену у вакцинованої особи, на який утворюються антитіла. Тобто це абсолютно новий принцип в захисті людини в такому випадку від SARS-Cov-2. Ця вакцина використовується вперше», - зауважила епідеміолог

«На початку - перед запровадженням вакцини давали ефективність у 95%. Реальна ефективність в країнах, які її використовують - 98%. Вона дуже інтенсивно використовується в Ізраїлі, США. Йде розмова про запровадження її виробництва на інших платформах, в тому числі ЄС планує для себе організувати виробництво, оскільки потужності, які на сьогодні існують, не забезпечують реальну потребу населення», - додала Виноград.

Також епідеміолог заявила, що у щеплених цієї вакциною людей спостерігаються всі ті ж самі побічні ефекти, які були вказані виробником, нічого іншого немає.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня в Україну прибула перша партія у 117 тис. доз вакцини від COVID-19, розробленої німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

18 квітня в Україні розпочалась вакцинація цим препаратом.

Вакцина від Pfizer/BioNTech під назвою Comirnaty - це мРНК-вакцина. Вона дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Вакцину застосовують у США, Великій Британії, Канаді та ЄС. В Україні цю вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.

В Україні вакциною Comirnaty щеплюватимуть людей похилого віку, співробітників системи органів МВС: Держслужби з надзвичайних ситуацій, ДПСУ, поліцейських, нацгвардійців.

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Автор: Костянтин Гончаров