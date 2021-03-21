Організатори форуму взяли паузу щонайменше на три тижні.

Проведення всеукраїнського форуму "Україна 30" призупинили на три тижні.

Про це повідомляє прес-служба всеукраїнського форуму.

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"Всеукраїнський форум "Україна 30" бере перерву на три тижні через запровадження низки карантинних обмежень у Києві. Ми піклуємось про здоров'я учасників та гостей заходу", - йдеться у повідомленні.

Карантин в Києві

У Києві з 20 березня до 9 квітня запроваджено жорсткі карантинні обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19.

З нагоди 30-річчя незалежності України з 8 лютого щотижня проводиться всеукраїнський форум «Україна 30». Він відбувається у форматі суспільного діалогу за участі представників влади, громадськості, міжнародних та українських експертів, науковців, журналістів.

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Автор: Леся Лещенко