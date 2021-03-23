Станом на сьогоднішній ранок в опорних лікарнях Одеси були вільні 14 ліжок для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.

Одеська область перебуватиме в «червоній» зоні епідемічної небезпеки поширення COVID-19 не менше двох-трьох тижнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький, відповідаючи на запитання про те, скільки часу регіон може пробути в «червоній» зоні, встановленій з 23 березня.

«За моєю оцінкою, це 2-3 тижні», - сказав голова ОДА.

Як уточнив чиновник, необхідна умова для цього - всі п'ять показників рівня поширення коронавірусу впродовж п'яти днів не повинні перевищувати допустиму межу.

За його словами, Одеська область потрапила в «червону» зону через перевищення двох показників - кількості госпіталізованих за останні сім днів і числа виявлених хворих.

Як зазначив Гриневецький, він сьогодні розпорядився, щоб в Одеській обласній лікарні для інфікованих COVID-19 відкрили 60 додаткових ліжок. Також МОЗ дав дозвіл на відкриття 90 ліжок в Одеському обласному госпіталі ветеранів Другої світової війни.

«На сьогодні є 150 вільних ліжок (в медустановах обласного підпорядкування - УНІАН)», - сказав він.

Чиновник наголосив, що, якщо чисельність хворих у регіоні зростатиме такими самими темпами, доведеться відкривати додаткові ліжка в Великомихайлівці, Лиманському районі і місті Тарутине.

Ситуація з коронавірусом в Одеській області

За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ, на 23 березня в Одеській області зареєстровано 99 тисяч 371 випадок COVID-19, з них 46 тисяч 37 - у жителів Одеси.

За останню добу на COVID-19 захворіли 707 одеситів, загалом по регіону зареєстровано 1 тисячу 122 нових випадки захворювання.

За даними на 23 березня, на лікуванні в Одеській міській клінічній інфекційній лікарні (основна опорна медустанова регіону) перебувають 318 пацієнтів з COVID-19, з них у важкому стані - 227 пацієнтів.

За даними на 8:00 вівторка, в опорних лікарнях Одеси були вільні 14 ліжок для госпіталізації пацієнтів, інфікованих коронавірусом.

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Автор: Лариса Козова